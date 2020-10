“ODONTOPEDIATRIA”, IL NUOVO MODO DI FARE DIAGNOSI E PREVENZIONE AI BAMBINI

È a Pistoia ed è gratuito

PISTOIA. La rivoluzione della semplicità. Parte da Pistoia “Odontopediatria”, un percorso di salute gratuito ideato da PediatraPiù, l’accogliente struttura di Via Copernico, in collaborazione con lo Studio Cocchi: l’incontro del mondo odontoiatrico con quello pediatrico, tornando a porre il bambino, naturalmente scosso dall’emergenza sanitaria in atto, al centro dei pensieri di tutti.

Un approccio multidisciplinare terapeutico rivolto ai genitori con figli in età pediatrica (5-11 anni), organizzato in più sessioni con i singoli professionisti che lavoreranno in sinergia mettendo subito al corrente i colleghi delle proprie valutazioni, così da delineare una diagnosi rapida, ma completa ed efficace.

“Odontopediatria” sarà presentato attraverso Open Day gratuiti, da giovedì 15 ottobre sino al mese di luglio 2021: ogni giovedì dalle 14.30 alle 18.30 alternato al sabato (9-13) al centro PediatraPiù in Via Copernico 22 a Pistoia.

Un responsabile accoglierà bimbi e familiari nella struttura, spiegando loro le modalità. Li accompagnerà, poi, in una delle kids room, ove ad attenderli vi saranno 4 medici specialisti, che valuteranno il piccolo in ambito psicologico, nutrizionale, posturale e logopedico.

L’ultima analisi spetterà all’odontoiatra, che utilizzerà le informazioni dei colleghi per un’accurata visita.

Al termine, il responsabile illustrerà il responso medico ai genitori, suggerendo loro quali siano gli eventuali procedimenti da attivare.

Al bambino che avrà completato il percorso sarà conferito un simpatico “attestato di coraggio”.

Per partecipare agli Open Day è richiesta la prenotazione telefonando al numero di cellulare 371 3016685, inviando un messaggio Whatsapp allo stesso recapito o navigando sul sito internet www.pediatrapiu.com.

Tutto questo, prestando attenzione alle misure anti Covid-19 per garantire a pazienti e operatori la massima sicurezza (disinfezione delle superfici ad ogni visita, rispetto della distanza interpersonale, messa a disposizione di gel idroalcolici, limitazione dell’accesso in sala d’attesa), senza dimenticare la sensibilità e le eventuali diffidenze dei bambini, accompagnati lungo tutto il percorso con un approccio ludico-educativo.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni su “Odontopediatria” è possibile contattare il numero 371 3016685.