officina delle opportunità. STASERA LO SPETTACOLO “ASPETTANDO NATALE QUALCUNO DIVENTÒ UN ARTISTA”

Appuntamento alle 21. Ingresso gratuito, su prenotazione

PISTOIA. Aspettando Natale qualcuno diventò un artista è il titolo dell’iniziativa che si terrà stasera mercoledì 20 dicembre, alle 21, all’Officina delle Opportunità (ex Mèlos).

I ragazzi e le ragazze che partecipano ai laboratori dell’Officina si esibiranno in uno spettacolo musicale ricco di sorprese in cui i giovani artisti reciteranno, suoneranno dal vivo, canteranno, balleranno e metteranno in scena un musical.

L’Officina delle Opportunità, che si trova in via dei Macelli 11, è un progetto di animazione territoriale dedicato a giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, nato dalla coprogettazione tra il Comune di Pistoia e la Cooperativa Intrecci.

L’ingresso è gratuito, su prenotazione.

È possibile prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo: progettogiovanimelos@intreccicoop.it oppure chiamando o scrivendo al numero 340 417 3071.

[comune di pistoia]