oggi a lei, domani a noi. BOLLETTINO DI GUERRA DELL’ANZIANA SIGNORA “SEQUESTRATA” ALLE CURE DEL FIGLIO. 2

Perché su questo caso domattina non ci fate un bell’articolo con un copia-incolla? Rammentatevi che siamo alle fantastiche Cure Intermedie dell’ospedale di Pistoia: da chiudere immediatamente!

La grande riforma dei compagni di Rossi

HANNO POTENZIATO LA SANITÀ

AFFETTANDOLA CON IL MACETE

Il figlio della signora “espropriata” e trattata come un pacco di Amazon, ieri, 2 luglio, ha scritto al suo medico curante:

Dottore, in questo istante, su mia incessante richiesta, aspirano la mamma. Ha notevole difficoltà di respirazione (molti catarri), rantola. Gli infermieri *** e *** lo hanno constatato e condividono.

Dopo averla cambiata di posizione e non aver ottenuto risultati, provvedono ad aspirare. Menomale che sono venuto, altrimenti nessuno lo notava. Satura a 91-92, troppo basso. Speriamo bene.

La mamma non è ancora guarita dall’addensamento polmonare. Domattina gentilmente ne faccia parola con i medici che l’hanno in cura e cerchi di capire se l’antibiotico usato è ciò di quanto più adatto.

Potesse fare un appunto anche all’aria condizionata… È troppo freddo per anziani scoperti ed allettati, non va assolutamente bene. Mi faccia sapere domani fine mattinata, grazie.

N.B. Attendo il certificato di tutti i ricoveri dal 7.2.23 ad oggi, con tutti gli aggravamenti verificatisi. Non abbia paura a scrivere la verità. Tenere allettata una paziente del genere ha comportato il peggio e purtroppo per loro (e soprattutto per mia madre…) il pessimo risultato si vede. Altro che involuzione, qui si parla d’induzione!