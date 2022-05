OGGI ALLE FORNACI UNA CAMMINATA ECOLOGICA

A promuoverla i Tutor di Condominio e l’associazione Eimì

PISTOIA. Oggi sabato 7 maggio, nel cuore del quartiere de Le Fornaci, si svolgerà una camminata ecologica promossa dai Tutor di Condominio che da tempo operano in alcuni fabbricati di edilizia residenziale pubblica e dall’Associazione Eimì, che ha sede in via Giorgio La Pira. L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Pistoia e il prezioso contributo di Alia.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 nella piazza Nelson Mandela per poi proseguire lungo via Giuseppe Gentile e terminare presso il Circolo delle Fornaci.

Sarà un’occasione per prendersi cura della nostra città e per scoprire nuovi angoli di questo popoloso quartiere, raccogliendo i rifiuti abbandonati per strade e giardini, che saranno poi smaltiti in maniera corretta. Basta un sacchetto, un paio di guanti — che saranno forniti da Alia — e la voglia di camminare insieme.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0573-1793953.

I Tutor di condominio sono operatori sociali di prossimità che hanno il compito di presidiare la qualità della vita “del e nei” fabbricati di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per questo si rivolgono ai nuclei familiari assegnatari residenti in alcuni fabbricati di proprietà comunale. Due di questi sono ubicati nel quartiere de Le Fornaci.

Eimì APS è un’associazione che si occupa principalmente di servizi socio-educativi con interessi volti anche alla promozione sociale e culturale del territorio che si è insediata nel quartiere delle Fornaci da pochi mesi come nuova realtà.

[comune di pistoia]