OGGI APPUNTAMENTO CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Undici punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Lunedì 6 novembre, a partire dalle 15, nella sala Grandonio del Palazzo comunale è in programma una nuova seduta del consiglio comunale. Potrà essere seguita a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono undici i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni, seguite dalla discussione di due mozioni, la prima presentata dal consigliere Paolo Tosi del PD sull’istituzione di un presidio di polizia municipale fisso/mobile in centro storico e la seconda dei consiglieri Branchetti di Pistoia Ecologista e Progressista e Tosi del Pd sulla riqualificazione dei giardini di piazza del Carmine, di piazza Garibaldi e del giardino della Caffetteria Marini.

Poi, tre interpellanze. Le prime due sono state presentate dalla consigliera Nuti del gruppo Civici e Riformisti sugli effetti della sospensione del Reddito di cittadinanza sul bilancio e sul servizio sociale del Comune e sulla riduzione degli oneri di urbanizzazione per l’Atp 14 Molino di Gora; la terza è del consigliere Tosi del Pd sulla manutenzione del monumento in piazza della Resistenza e della targa del giardino Pietro Gherardini.

I consiglieri passeranno quindi alla mozione presentata dalla consigliera Nesi del Pd sulla chiusura in via sperimentale dell’ultimo tratto di via della Madonna il sabato pomeriggio. Ancora, l’interpellanza della consigliera Nuti dei Civici e Riformisti sulla manutenzione e cura del giardino del Museo di Palazzo Fabroni e poi quella del consigliere Tosi del Pd sulla raccolta dei rifiuti.

A chiudere, l’ordine del giorno presentato dal Pd in merito al finanziamento del servizio sanitario nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni, e la mozione dei consiglieri Nesi e Tosi del Pd sull’indagine del clima interno dei dipendenti del Comune di Pistoia.

