OGGI CONFERENZA IN OMAGGIO ALLA STORICA E CRITICA D’ARTE DI FAMA INTERNAZIONALE LARA VINCA MASINI

PISTOIA. Oggi giovedì 25 gennaio alle 17 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si terrà la conferenza di Carlo Sisi dal titolo Il Novecento pistoiese di Lara-Vinca Masini. L’evento fa parte del ciclo di incontri in onore della studiosa fiorentina, che si svolge nei musei della Rete del contemporaneo in Toscana, di cui è capofila il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato e di cui fa parte anche il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni.

Il Centro Pecci, infatti, celebra quest’anno, con un ampio programma di iniziative, il centenario della nascita di Lara-Vinca Masini (Firenze, 1923-2021), storica e critica d’arte di fama nazionale, autrice di numerosi saggi e studi, curatrice di importanti mostre dedicate alle arti visive contemporanee, all’architettura, al design e alle arti applicate.

«Siamo felici di sottolineare, con la conferenza di un illustre studioso come Carlo Sisi, — sottolinea l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli — la rinnovata partecipazione del Museo di Palazzo Fabroni alla Rete del Contemporaneo in Toscana, un sistema di otto realtà museali che nella nostra regione si occupano dei linguaggi del contemporaneo».

Il programma di attività “Lara-Vinca Masini. La memoria del futuro”, sostenuto dal bando Sistemi Museali 2023 della Regione Toscana, ha preso avvio dal mese di novembre scorso e prevede, oltre al ciclo di incontri nei musei della Rete del contemporaneo in Toscana, anche una mostra a cura di Stefano Pezzato (aperta al Centro Pecci fino al 3 marzo 2024) e due giornate di studio (a Firenze e Prato, 22 e 23 gennaio).

L’incontro nella sala Maggiore, dopo i saluti dell’assessore alla cultura Benedetta Menichelli, sarà introdotto da Elena Testaferrata, direttrice dei Musei Civici, e verterà sull’interesse rivolto da Lara-Vinca Masini all’arte del Novecento pistoiese, di cui è stata un’importante testimonianza la mostra da lei curata nel 2010 a Palazzo Fabroni, 1910-2010. Un secolo d’arte a Pistoia. Opere dalla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Carlo Sisi, già direttore della Galleria d’Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo Pitti, è uno dei maggiori studiosi e conoscitori dell’arte toscana, italiana ed europea del XIX secolo e del Novecento.

L’ingresso alla conferenza è libero.

