OGGI CONSIGLIO COMUNALE

Due i punti all’ordine del giorno. La diretta Facebook slitterà di circa un’ora per interventi tecnici sulla rete internet

PISTOIA. Oggi lunedì 20 marzo si terrà il consiglio comunale alle ore 15 in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

Sono due i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare all’adozione della variante al Regolamento urbanistico e al Piano strutturale e della variante al Piano di classificazione acustica per realizzare due residenze sanitarie assistenziali per 160 posti complessivi a Vicofaro.

A causa di interventi tecnici sulla rete internet del Comune, questo pomeriggio la diretta Facebook dell’assemblea consiliare slitterà e dovrebbe partire intorno alle ore 16.

L’intera registrazione del consiglio sarà comunque disponibile nei giorni successivi sul sito www.comune.pistoia.it.

Gli interessati potranno seguire la seduta in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

[puggelli —comune di pistoia]