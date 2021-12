OGGI E DOMANI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA NAZARIO SAURO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA

Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata

PISTOIA. A seguito dei lavori di risanamento e asfaltatura eseguiti nei giorni scorsi, lunedì 6 e martedì 7 dicembre in via Nazario Sauro verrà eseguita la nuova segnaletica orizzontale.

In occasione dell’intervento, dalle 8 alle 18, nei tratti da via Pertini a via Galliano e da via Galliano a via Macallè di via Nazario Sauro, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vietato il transito a tutti i veicoli.

[comune di pistoia]