OGGI FIACCOLATA PER LA PACE

All’iniziativa sarà presente anche il gonfalone del Comune di Pistoia

PISTOIA. Oggi venerdì 24 febbraio si terrà la fiaccolata per la pace a Pistoia con lo slogan “la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”.

Il ritrovo è alle 18 in piazza San Francesco, alle 18.30 partirà il corteo per le strade del centro storico fino all’arrivo in piazza Gavinana dove, intorno alle 19.15, sono previsti alcuni interventi e la sistemazione di un albero di ulivo in vaso, simbolo della pace, nei pressi del quale per alcuni giorni si terranno letture e altre iniziative.

Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, l’obiettivo della manifestazione è la richiesta di pace per tutte le guerre in atto nel mondo e di attivare in Ucraina la via diplomatica come sollecitato dalle Nazioni Unite per un immediato cessate il fuoco e inizio di negoziati.

Sono numerose le associazioni e organizzazioni della società civile, con Pax Christi Pistoia capofila, che si sono mobilitate per promuovere questa fiaccolata per le vie della città.

All’iniziativa, che ha la compartecipazione del Comune di Pistoia, sarà presente anche il gonfalone dell’Amministrazione con l’assessore Leonardo Cialdi.

La manifestazione si inserisce nella mobilitazione internazionale di Europe for Peace indetta per il 24 febbraio in tutta Europa.

[comune di pistoia]