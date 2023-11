OGGI IL VICEPREMIER TAJANI SARÀ A PRATO

Mazzetti: al lavoro per ricostruzione

PRATO. “È il momento di lavorare insieme per la ricostruzione. Salvaguardare le imprese pratesi, che tanto contribuiscono al Pil toscano, e con loro tutto il tessuto sociale e umano, i lavoratori e le famiglie, è una nostra priorità.

Oggi a Prato verrà il Vicepremier Antonio Tajani in visita istituzionale al Comune di Prato per incontrare i sindaci del territorio, le categorie economiche, gli imprenditori colpiti: un grande esempio di buona politica che risponde e agisce concretamente.

Daremo i dettagli sui ristori e poi seguiremo passo passo, fino alla completa ripartenza. Adesso c’è bisogno di questo: unità e concretezza. Ne ha bisogno il nostro distretto. Faremo squadra per salvarlo”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia.

