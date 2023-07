OGGI L ’INAUGURAZIONE DI “FOGLIE E GOCCE DI VITA”, L’INSTALLAZIONE SONORA DI ANDREA DAMI

Alle ore 17 nella piazzetta dell’Ecomuseo a Gavinana

SAN MARCELLO PITEGLIO. Questo pomeriggio alle ore 17,30 in piazzetta Achilli l’Associazione musicale e culturale Domenico Achilli inaugura l’installazione sonora 𝐹𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑒 𝑔𝑜𝑐𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑎 dell’artista pistoiese Andrea Dami, un’opera che omaggia la natura, in particolare l’acqua e l’albero di castagno: elementi vitali per la vita dell’uomo in Montagna.

Foglie e gocce di vita è una installazione in metallo costituita da diversi elementi: una fila di catenelle sonanti formano una ideale cascata rilucente davanti alla quale si erge il tronco cavo di un albero sonoro; alla base un tappeto di foglie di castagno. L’installazione, pensata appositamente per Piazzetta Achilli, trae origine dallo stretto rapporto che lega Andrea Dami alla natura e alla dimensione sonora che da essa scaturisce, tema principale di tutta la sua produzione artistica.

L’artista intende richiamare l’attenzione sull’importanza di due elementi naturali vitali per il sostentamento dell’uomo della montagna: l’acqua, fonte di vita ma anche di indispensabile forza meccanica utilizzata per lo sviluppo industriale; e l’albero di castagno conosciuto fin dal neolitico per il suo prezioso frutto.

Andrea Dami, artista sensibile, sente la natura come uno spazio sacro e di conseguenza il paesaggio naturale il luogo dell’anima per eccellenza da custodire e proteggere. Posizionata davanti al Palazzo Achilli — punto informativo centrale dell’Ecomuseo, luogo di esposizioni temporanee volte ad approfondire vari argomenti legati alla storia della Montagna nonchè sede dell’archivio sonoro sulle tradizioni orali della Montagna Pistoiese — l’opera di Andrea Dami si manifesta, quindi, come omaggio ai preziosi corsi d’acqua che scorrono attorno a Gavinana (Rio Doccia, Rio Gonfienti, Fosso di Forco e Fosso della Cavallerreccia), e al secolare albero di castagno che caratterizza buona parte del territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Diplomato all’Istituto d’Arte di Pistoia, Andrea Dami è autore di numerose sculture sonore, di installazioni e di collage, di disegni e video-installazioni. Fra gli interventi principali di Andrea Dami ricordiamo: il Sistema Solare per il Parco delle stelle inaugurato nel 2015 davanti all’Osservatorio astronomico di Pian dei Termini; gli Alberi parlanti del progetto “A tempo di gioco nell’orto di Giovannino” del 2016 a Pian di Novello; la mostra personale Assenze, Museo di Arte Contemporanea e del Novecento, Monsummano Terme, 2019; la mostra personale Segni Liquidi, Sale Affrescate Comune di Pistoia nel 2022.

L’opera è stata realizzata con il fondamentale contributo della Fondazione CARIPT.

Oltre all’Associazione “Domenico Achilli”, ha contribuito inoltre la Fondazione Giorgio Tesi Group.

Dopo l’inaugurazione seguirà (essendo una scultura sonora) un piccolo concerto con il percussionista Saverio del Rosso e il flautista Michelangelo Arrigucci.

Info:

Ecomuseo della Montagna Pistoiese

ecomuseopt@gmail.com

+39 0573 638025 (Palazzo Achilli)

800 974102 (Numero Verde Ecomuseo)

[ecomuseo della montagna pistoiese]