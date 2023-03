OGGI LA FIERA DI SANT’AGOSTINO IN VIA FERMI

Le modifiche alla viabilità

PISTOIA. Oggi domenica 12 marzo è in programma la “Fiera di Sant’Agostino”.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità dalle ore 6 alle 20.

In via Fermi (tratto da via Galvani a via Landucci escluse) sarà in vigore il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli legati alla manifestazione.

Nelle vie Copernico e Galilei, nel tratto da via Sant’Agostino a via Fermi e in quello tra via Ferraris a via Fermi, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto ai residenti della zona.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]