OGGI L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PARETE PER L’ARRAMPICATA

PISTOIA. Sarà inaugurata oggi domenica 28 gennaio alle 10.30 la nuova parete per l’arrampicata presso la Palestra di Legno Rosso, in via Bolognese 44. L’inaugurazione avverrà in occasione della riapertura dell’impianto.

Saranno presenti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il vicesindaco Anna Maria Celesti, l’assessore all’edilizia sportiva Alessandra Frosini, l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella.

