OGGI LUNEDÌ NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono 11 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 18 settembre, a partire dalle ore 15, è in programma una nuova seduta del consiglio comunale che potrà essere seguita a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 11 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni, dopodiché si passa all’aggiornamento del Regolamento urbanistico.

Al terzo punto dell’odg è prevista un’interpellanza presentata dai consiglieri del Partito Democratico Stefania Nesi e Paolo Tosi sul servizio di pronta reperibilità del cantiere comunale.

In programma anche una mozione del consigliere Lorenzo Boanini del PD per incentivare la raccolta e il riciclo delle bottiglie Pet promuovendo con la compartecipazione delle aziende specializzate del settore e sensibilizzando l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.

Poi si passa alla petizione al consiglio comunale sulle criticità di via Bonellina in località Bonelle.

Seguono 5 interpellanze. Le prime due sono presentate dal consigliere Giampaolo Pagliai di Centristi Forza Italia e riguardano rispettivamente lo stato di dissesto della strada comunale di Campiglio, da Gello fino a Statigliana e il ripristino delle vie interessate all’estensione della rete wi-fi.

Poi si passa all’interpellanza di Giampaolo Pagliai ed Emanuela Checcucci di Centristi Forza Italia sullo stato dei lavori per l’estensione della rete del metano nelle zone montane.

I consiglieri Antonella Cotti e Matteo Giusti del PD hanno presentato un’interpellanza sulla situazione dell’area ex Breda.

L’interpellanza dei consiglieri Paolo Tosi del Partito Democratico e Francesco Branchetti di Pistoia Ecologista Progressista riguarda, invece, la viabilità dei mezzi pesanti in via Anna Frank-via Spartitoio.

Chiude il consiglio comunale l’interpellanza del consigliere Pagliai (Centristi Forza Italia) sul restauro di tre tabernacoli.

