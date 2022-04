OGGI NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ecco l’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi martedì 26 aprile, a partire dalle 15, nuovo appuntamento con il consiglio comunale. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sei i punti all’ordine del giorno. L’assemblea si apre con un provvedimento per la correzione di componenti dell’avanzo di Amministrazione 2018, 2019 e 2020 a seguito dell’istruttoria della Corte di Conti e poi l’approvazione del rendimento della gestione per anno 2021.

A seguire, due variazioni di bilancio e poi l’approvazione del progetto definitivo, con contestuale variante urbanistica, in merito all’ampliamento di via Crespole e Fabbriche in località Candeglia.

Chiuderanno le comunicazioni.

[comune di pistoia]