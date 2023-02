OGGI NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono 10 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 6 febbraio si terrà il consiglio comunale alle ore 15 in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

L’assemblea potrà essere seguita con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono dieci i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni, dopodiché sono previste tre interpellanze. La prima è presentata dalla capogruppo di Civici Riformisti Tina Nuti su “Rapporti tra Amministrazione e US Pistoiese e la società Omav”. Poi si passa all’interpellanza di Stefania Nesi del Partito Democratico relativa al “Piano comunale del verde”. Poi riprenderà la parola Tina Nuti di Civici Riformisti su “Il Palazzo del Tau e il futuro del Museo Marino Marini”.

Il quinto punto all’odg riguarda invece l’approvazione della variante urbanistica per il nuovo edificio per i volontari della Misericordia.

Dopodiché sono in programma altre cinque interpellanze. Quella al punto 6 è presentata dal consigliere del Partito Democratico Paolo Tosi su “Luminarie e arredi a verde – Natale 2022”, dopodiché si passa all’interpellanza dei consiglieri di Pistoia ecologista progressista Francesco Branchetti, Mattia Nesti e Greta Bonacchi sulla gestione dei rifiuti.

La capogruppo Tina Nuti dei Civici Riformisti ha presentato invece un’interpellanza su “Ancora un cambio di cassonetti per la raccolta differenziata”, a seguire quella di Matteo Giusti del PD relativa a “Situazione dello stadio comunale Marcello Melani”.

Chiude il consiglio comunale l’interpellanza di Mattia Nesti, capogruppo di Pistoia ecologista progressista su “Costituzione nuova società Multiutility Toscana spa”.

