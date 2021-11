OGGI NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ MISTA: IN PRESENZA E IN VIDEOCONFERENZA

Sono 6 i punti all’ordine del giorno tra i quali il parere sul bilancio di previsione e pluriennale della Società della Salute

PISTOIA. Oggi lunedì 15 novembre a partire dalle ore 15 nuovo appuntamento con il consiglio comunale in modalità mista: in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia e anche in presenza nella sala Grandonio.

Sono 6 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni dopodiché sono previste tre interpellanze. La prima è presentata dal consigliere comunale Giampaolo Pagliai di Forza Italia — Centristi per l’Europa relativa a “monopattini”.

La seconda interpellanza è del consigliere Alvaro Alberti del PD su “bonus riduzione costo del riscaldamento nelle zone montane”. La terza riguarda il “servizio sanitario sui paesi della montagna” ed è presentata dal consigliere Pagliai di Forza Italia —Centristi per l’Europa.

Si passa poi all’approvazione di perizia e riconoscimento della spesa per un intervento di somma urgenza in via Ciricea e Giuliani, ai fini della tutela della pubblica incolumità, a seguito di un intervento di taglio alberi e conseguente presenza di banchina di valle non protetta.

Chiude il consiglio comunale il parere sul bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024 del Consorzio Società della Salute.

