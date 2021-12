OGGI NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA

Tre punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 27 dicembre, a partire dalle 15, nuovo appuntamento con il consiglio comunale in modalità mista: in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia e anche in presenza nella sala Grandonio.

Sono tre i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni dopodiché verrà discusso l’atto di acquisizione di alcuni immobili relativi al progetto “Interventi sul nodo del Fagiolo – via Erbosa”.

A seguire, l’approvazione della variante al Regolamento urbanistico sul piano di recupero area ex Ricciarelli.

[comune di pistoia]