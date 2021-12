OGGI NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA

Sei punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 13 dicembre, a partire dalle 15, nuovo appuntamento con il consiglio comunale in modalità mista: in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia e anche in presenza nella sala Grandonio.

Sono sei i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni dopodiché verrà discussa la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano adottato nel 2020 e piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020.

A seguire, quattro interpellanze. Apre quella del consigliere Pagliai di Forza Italia — Centristi per l’Europa relativa al “Servizio ufficio stampa del Comune di Pistoia”. Poi, quella della consigliera Tina Nuti di Pistoia Spirito Libero su “Accessibilità alla sede della Società della Salute pistoiese” e quindi la terza, presentata dal consigliere Alvaro Alberti del Pd su “Opere a Spazzavento e Barile relative al raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia”.

Chiude l’assemblea, l’interpellanza del consigliere Vespignani del gruppo Pistoia in Azione sul “Concorso per la copertura di un posto di dirigente amministrativo – selezione in modalità telematica da remoto”.

