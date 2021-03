OGGI NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

Sono 5 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 15 marzo nuovo appuntamento con il consiglio comunale a partire dalle ore 15 in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno. Si parte come al solito con le comunicazioni, dopodiché si passa a tre interpellanze. La prima è presentata dalla capogruppo Tina Nuti di Pistoia Spirito libero relativa a “Palestre a Pistoia”. La seconda interpellanza è, invece, del consigliere Alvaro Alberti del partito Democratico sulla situazione della Palestra Masotti. La terza è presentata dai consiglieri Carla Breschi e Gabriele Gori del Gruppo Indipendente sulla messa in sicurezza di via San Felice e Piteccio.

Chiude l’odg l’approvazione del regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pistoia.

[comune di pistoia]