OGGI POMERIGGIO CONSIGLIO COMUNALE

Sono 8 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 6 marzo si terrà il consiglio comunale alle ore 15 in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

L’assemblea potrà essere seguita con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono otto i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare a tre interpellanze. La prima è quella di Matteo Giusti del PD relativa a “Situazione dello stadio comunale Marcello Melani”. La seconda interpellanza è dei consiglieri di Pistoia ecologista progressista Francesco Branchetti, Mattia Nesti e Greta Bonacchi sulla gestione dei rifiuti. Infine la capogruppo Tina Nuti dei Civici Riformisti ha presentato un’interpellanza su “Ancora un cambio di cassonetti per la raccolta differenziata”.

Il quinto punto all’ordine del giorno riguarda la nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle Corti di Assise e di Assise d’Appello.

Seguono altre tre interpellanze.

Si parte con quella di Mattia Nesti, capogruppo di Pistoia ecologista progressista su “Costituzione nuova società Multiutility Toscana spa” per poi passare all’interpellanza del consigliere del Partito Democratico Paolo Tosi su “efficientamento energetico edifici Spes”.

Chiude il consiglio comunale l’interpellanza presentata dai consiglieri Francesco Pelagalli, Lorenzo Galligani, Antonino Trimboli, Giulia Bargiacchi, Jessica Sicari di Fratelli d’Italia e dai capigruppo Cinzia Cerdini (Lega), Paola Calzolari (Amo Pistoia), Fabio Raso (Ale Tomasi Sindaco), Iacopo Bojola di Centristi Forza Italia su “Centrale operativa 118 Pistoia. Possibilità di trasferimento della centrale di continuità assistenziale, nascituro numero europeo armonizzato (Nea) 116117”.

