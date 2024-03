OGGI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono 9 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Oggi lunedì 11 marzo a partire dalle ore 15 nella sala Grandonio del palazzo comunale si riunirà il consiglio comunale che potrà essere seguito a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-comunale e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 9 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi proseguire con due interpellanze presentate dai consiglieri Mattia Nesti, Francesco Branchetti e Giada Bonacchi di Pistoia Ecologista e Progressista. La prima è sulle comunità energetiche, la seconda sulle problematiche Alia Multiutility.

Al quarto punto all’odg è prevista l’approvazione di una modifica al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 – Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Poi si passa all’atto in deroga ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 380/2001 e articolo 97 della legge regionale 65/2014 in merito alle unità immobiliari – via di Ramini – proprietà degli Istituti raggruppati azienda pubblica di servizi alla persona.

Seguono tre interpellanze tutte presentate dai consiglieri di Pistoia Ecologista e Progressista Mattia Nesti, Francesco Branchetti e Giada Bonacchi. La prima riguarda le strade private ad uso pubblico e relativa manutenzione. La seconda è sulle problematiche di via di Girone di Mezzo e la terza interpellanza è sulla gestione del verde pubblico. Chiude il consiglio comunale un ordine del giorno sullo sciopero dei lavoratori del gruppo Enel nel giorno 8 marzo presentata dai consiglieri di Pistoia Ecologista e Progressista Mattia Nesti, Giada Bonacchi e Francesco Branchetti.

[comune di pistoia]