OGGI UNA NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PISTOIA. Oggi lunedì 29 gennaio a partire dalle ore 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale è in programma una nuova seduta del consiglio comunale che potrà essere seguita a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-comunale e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 8 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi proseguire con tre interpellanze. La prima è del del consigliere di Centristi Forza Italia Giampaolo Pagliai su “Piano casa”. Le altre due interpellanze sono presentate dalla capogruppo di Civici Riformisti Tina Nuti: una sul recupero dei danni ai lastricati di via Bonfanti e l’altra sui rapporti tra Comune di Pistoia e proprietà dell’ex convento di Giaccherino.

Si prosegue con due mozioni presentate dal consigliere del PD Lorenzo Boanini. La prima riguarda l’individuazione di due aree attrezzate per attività ludiche per bambini e per la sgambatura di cani. La seconda, invece, è sulla detenzione dei cani a catena durante l’anno. Al sesto punto dell’odg figura una mozione di PD e Civici Riformisti sulla cittadinanza residente e immigrazione nel quartiere di Vicofaro.

Chiude il consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dai consiglieri del Partito Democratico Lorenzo Boanini, Matteo Giusti, Federica Fratoni, Paolo Tosi, Stefania Nesi, Irene Bottacci, Agostino Fragai e Antonella Cotti contro l’aumento dell’Iva su assorbenti, pannolini e pannoloni.

