ognissanti. IL COMUNE RICORDA I SINDACI DI POGGIO A CAIANO SCOMPARSI

Deposta da una delegazione presieduta dal sindaco Palandri una composizione floreale sulle tombe di Giacomo Caiani, Piero Cambi e Vanni Parretti. Ricordato anche Sergio Pezzati. Assenti (perchè non invitati) gli ex sindaci

POGGIO A CAIANO. [a.b.] Nella mattina di oggi 1° novembre, festa di Ognissanti, l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano si è recata al cimitero per rendere omaggio ai sindaci defunti della cittadina: Giacomo Caiani, Piero Cambi e Vanni Parretti.

Sulle loro tombe è stata posta una composizione floreale.

Un ricordo anche per un altro sindaco defunto: Sergio Pezzati, sepolto nel cimitero di Scandicci.

Una tradizione giusta, quella di mantenere viva la memoria, che a livello istituzionale, non ha coinvolto nell’omaggio ai sindaci scomparsi, come sembra sia sempre stato fatto in passato, gli altri sindaci viventi.