OLIMPIA PRATO, CHE PARTENZA: BOOM DI ISCRIZIONI ALLA SCUOLA CALCIO. E LE FAMIGLIE PREMIANO I CENTRI ESTIVI: 160 BAMBINI ALLO ‘SCIREA’

La nuova società di via Tirso in un semestre ha quintuplicato iscritti al vivaio e numero di squadre. Ufficiale l’arrivo come responsabile di Gabriele Pecoraro. Guiderà uno staff di allenatori tutti under 27

PRATO. Sessanta bambini tesserati, cinque squadre già allestite e uno staff di allenatori tutto under 27. Sono i numeri della crescita esponenziale della scuola calcio dell’Olimpia Prato, la società del presidente Angelo Pecoraro, nata lo scorso mese di febbraio. Partita con una squadra e dodici tesserati, nel giro di un semestre il sodalizio di via Tirso, che gioca e si allena allo Scirea, ha quintuplicato il numero di iscritti. Sono infatti già sessanta le famiglie che hanno deciso di affidare i loro figli dalle annate dei Piccoli Amici fino a quelle dei Pulcini.

A guidare la scuola calcio dell’Olimpia Prato nella prossima stagione sarà Gabriele Pecoraro, 26 anni, allenatore Uefa B, da otto anni tecnico su scala regionale, con esperienze in varie realtà territoriali. A lui il compito di portare avanti il progetto societario, che nel giro di un altro anno vuole completare tutto l’organico della scuola calcio, compresa la categoria Esordienti.

“In questi mesi è stato fatto un lavoro molto importante e adesso sono entusiasta di potere raccogliere il timone e portare avanti il progetto Olimpia Prato – dice —. Questa è una sfida stimolante, qui si vive il calcio sia come crescita sportiva del bambino ma anche personale. Questo boom di iscrizioni per noi è solo un inizio, un punto di partenza. L’obiettivo più stimolante sarà quello di creare un senso di appartenenza ai colori nero-oro in questi ragazzi, così da farli crescere con l’ambizione di vestire a lungo la maglia dell’Olimpia Prato e di vivere l’impianto sportivo anche al di fuori degli orari degli allenamenti”.

Il progetto Olimpia Prato non riguarda solo il lato sportivo, ma anche quello aggregativo. In tal senso va visto il centro estivo in corso in via Tirso, che ha visto ben 164 famiglie affidare i propri figli al summer camp dell’Olimpia Prato nell’arco di un periodo di sette settimane.

Un campo estivo innovativo, perché non è incentrato sul gioco del calcio, ma che svaria dall’attività motoria, a quella ludica e ricreativa, passando per i compiti estivi fino ai momenti di confronto su alcuni temi di interesse per i bambini.

“Spesso nelle società sportive i centri estivi sono tutti dedicati alla tecnica col pallone – prosegue Pecoraro —. Noi invece abbiamo studiato un modello differente, che usa lo sport come mezzo di aggregazione. Non è un caso infatti se il 40% degli iscritti sono bambine, mentre di solito nei campi da calcio ci sono quasi esclusivamente maschi. Questa impostazione è piaciuta molto alle famiglie e la ripeteremo anche l’anno prossimo”.

L’Olimpia Prato ha anche annunciato gli allenatori per la prossima stagione sportiva. Sul riqualificato campo centrale in erba dello Scirea e sul sintetico di calcio a cinque troveremo ad allenare Matteo Biagi, Marco Morosi, Leonardo Nutile, Lorenzo Battelli e Simone Lombardi. “Abbiamo creato uno staff giovane, under 27, che rispecchia la filosofia di crescita e attenzione allo sviluppo dei bambini che caratterizza la nostra società sportiva” conclude Pecoraro.

[stefano de biase]