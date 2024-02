OLIMPIADI DI PARIGI 2024, QUALIFICATE CON IL SETTEBELLO ROSA LE PRATESI SARA TABANI, GIUDITTA GALARDI E SARA CORDOVANI

Le ragazze si aggiungono a Lorenzo Bruni che ai mondiali in Qatar ha già ottenuto il pass olimpico insieme al settebello che si giocherà il titolo mondiale contro la Croazia. L’assessore allo Sport Simone Faggi: “Prato si conferma città sportiva e la presenza di questi quattro atleti pratesi alle Olimpiadi è per noi una grande soddisfazione”

PRATO. L’amministrazione comunale si complimenta con le ragazze pratesi del Setterosa: Sara Tabani, Giuditta Galardi e la riserva Sara Cordovani, che grazie alla vittoria contro il Canada nello spareggio mondiale a Doha, per conquistare l’ultimo posto utile per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi, sono riuscite a superare la squadra canadese 18-12 ed a ottenere un pass che permette alla nostra città di essere ancora protagonista nell’evento più importante dello sport mondiale.

Accanto alle tre giocatrici la città di Prato avrà in vasca a Parigi anche Lorenzo Bruni che ai mondiali in Qatar ha ottenuto il pass olimpico insieme al settebello che si giocherà il titolo mondiale contro la Croazia.

“Prato si conferma città sportiva e avere ben quattro atleti, tutti pratesi, che difenderanno i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi nella pallanuoto è per noi una grande soddisfazione – spiega l’assessore allo sport Simone Faggi —. Il pass è arrivato nell’ultima sfida ma così è ancora più bello. Per Sara Tabani sarà un ritorno dopo l’argento a Rio de Janeiro mentre per Giuditta Galardi, Sara Cordovani e Lorenzo Bruni una prima volta. Bravi e saremo davanti alla tv a tifare per loro a luglio e agosto”.

[comune di prato]