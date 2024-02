OLTRE 140MILA EURO DALLA REGIONE PER LA PROVINCIA DI PISTOIA A SOSTEGNO DEL FONDO CAREGIVER FAMILIARE 2023

Il consigliere regionale Federica Fratoni: “Adesso toccherà alle SDS,

dopo il lavoro della Regione, l’effettiva messa a terra dei fondi e la ripartizione fra coloro che ne faranno richiesta.

PISTOIA. È stata pubblicata la ripartizione dei fondi che la Regione Toscana mette a disposizione per il “Fondo Caregiver familiare 2023” per un valore complessivo di oltre 140mila euro per quel che riguarda la provincia di Pistoia.

Sono queste le cifre in arrivo sul nostro territorio dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dello scorso novembre, dell’apposito decreto che attua la suddivisione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza familiare riferito allo scorso anno e che per la Toscana è, complessivamente, di 1.811.685 euro. Nello specifico, nell’area di competenza della SDS Pistoiese arriveranno 84.449 euro e per la SDS Valdinievole ci saranno disponibili 58.684 euro: fondi che saranno importanti per le persone con disabilità gravissima, e non autosufficienti, che hanno bisogno di assistenza in qualsiasi momento della giornata.

Somme che, pertanto, saranno garantite a quei familiari che si prendono cura del disabile grave che hanno all’interno della propria famiglia dandogli un aiuto fondamentale e necessario. Adesso toccherà alle SDS,

dopo il lavoro della Regione, l’effettiva messa a terra dei fondi e la ripartizione fra coloro che ne faranno richiesta.

[federica fratoni]