OLTRE 16 MILIONI DI EURO PER IMPIANTI SPORTIVI A PISTOIA

Serviranno per l’impianto di condizionamento del Palacarrara e per realizzare un nuovo palazzetto multidisciplinare nell’area Pallavicini

PISTOIA —FIRENZE. Oltre 16 milioni di euro per intervenire sul Palacarrara e per realizzare un nuovo palazzetto dello sport multidisciplinare. Sono due i progetti che riguardano il Comune di Pistoia e che sono inseriti nel programma di interventi finanziati in Toscana dal Fondo di sviluppo e coesione che, nelle prossime settimane, sarà oggetto di un accordo tra la Regione e il Governo.

“Si tratta di due interventi di grande importanza – sottolinea il presidente Eugenio Giani —, molto attesi dal mondo sportivo pistoiese. La città ha una grande tradizione di sport e questa centralità nella vita della comunità potrà così ulteriormente rafforzarsi”.

In particolare, 700mila euro serviranno per l’impianto di condizionamento del Palacarrara e un ben più consistente finanziamento di 16 milioni di euro sarà destinato alla realizzazione del nuovo impianto sportivo multidisciplinare nell’area Pallavicini.

[toscana notizie]