OLTRE DUECENTO PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO IL GENOCIDIO NELLA STRISCIA DI GAZA

“Israele rispetti il diritto internazionale con la fine dell’apartheid e il ritorno dei profughi deportati da Israele nel 1948”

PISTOIA. Sì è svolta oggi pomeriggio, sul Globo, la preannunciata manifestazione per protestare contro il genocidio in atto, perpetrato da parte di Israele, nella striscia di Gaza e in appoggio ai diritti del popolo palestinese.

In piazza Gavinana erano presenti oltre 200 partecipanti e molti e interessanti sono stati gli interventi delle oltre venti associazioni, comitati, partiti che hanno animato la manifestazione contro le violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dell’esercito israeliano.

Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità di fermare immediatamente la carneficina del popolo palestinese e di costringere Israele a rispettare il diritto internazionale con la fine dell’apartheid e il ritorno dei profughi deportati da Israele nel 1948

Comitato Pistoiese per la Palestina