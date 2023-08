OMAGGIO A NUTI E PRETORIO, IN NOTTURNA E GRATIS, PER IL FERRAGOSTO IN CITTÀ

Tre musei e il Castello dell’Imperatore aperti a Prato il 15 agosto, varie le gratuità. Al Castello dell’Imperatore “Tutta colpa del Paradiso” con Nuti – Muti

PRATO. Prato rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, Francesco Nuti, nel giorno di Ferragosto, con la proiezione del film Tutta colpa del paradiso che si terrà martedì 15 agosto, alle ore 21.30, all’arena cinematografica allestita nel Castello dell’Imperatore.

Il film Tutta colpa del paradiso (commedia, Italia, 1985, 102 minuti) scritto da Francesco Nuti con Vincenzo Cerami e Giovanni Veronesi, narra la storia di un ex galeotto, Romeo Casamonica. Uscito di prigione dopo cinque anni di carcere per una rapina a mano armata, Romeo (Francesco Nuti) vuole conoscere la famiglia alla quale i servizi sociali hanno dato in adozione suo figlio. Li troverà in una baita valdostana denominata Paradiso, riuscendo a farsi accettare sia dalla coppia che dal bambino, che non sospettano la sua vera identità. Nel cast anche attori del calibro di Ornella Muti e Laura Betti, e poi Roberto Alpi, Marco Vivio nei panni del figlio e l’immancabile Novello Novelli. La proiezione del film, omaggio all’artista scomparso lo scorso 12 giugno, è a cura del Comune di Prato e viene proposta alla città ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Per quanto riguarda invece i musei, sono tre – oltre al Castello dell’Imperatore – quelli aperti martedì 15 agosto 2023.

Il Museo di Palazzo Pretorio sarà aperto dalle ore 10:30 alle 18:30 e, straordinariamente, anche in notturna e gratuitamente dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:30). Sarà l’occasione per vedere opere di inestimabile valore che raccontano la storia di Prato, di artisti come Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d’altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora; un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di Klein e Pistoletto.

Al piano terra, la mostra “L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere”: un lungo viaggio nel tempo alla scoperta della storia delle monete e dei mezzi di scambio.

Aperta anche la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato con ingresso libero e orario continuato 10:30-19:00. All’interno della Palazzo del gruppo Intesa Sanpaolo, è possibile visitare gratuitamente capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone, alcune opere del Cinque-Seicento di area fiorentina e le sculture di Lorenzo Bartolini.

Aperto anche il Mueso del Tessuto con orario 10:00-15:00 che ospita anche la mostra “Kimono – riflessi d’arte tra Giappone e Occidente”. In mostra quadri, xilografie, cartoline d’epoca, stampe e tessuti provenienti sia da importanti collezioni private che da inedite raccolte del Museo del Tessuto, ma soprattutto i cinquanta kimono maschili e femminili dell’esclusiva collezione di Lydia Manavello.

Aperto infine anche il Castello dell’Imperatore, orario 10:00-13:00/ 16:00-20:00

Chiusi invece gli altri musei (Museo dell’Opera del Duomo e affreschi; Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi Pecci”; Palazzo Datini – tutto agosto; Museo e Centro di documentazione della deportazione e resistenza – dal 7 al 27 agosto; Museo di scienze planetarie – tutto agosto)