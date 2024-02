OMBRONE A PISTOIA: RESTAURATA L’ANTICA BRIGLIA DELLA EX CARTIERA DI SAN FELICE

Investimento da 55 mila euro per lavori del Consorzio di Bonifica che oltre alla sicurezza idraulica contribuiscono anche al recupero di un antico manufatto parte della storia del territorio pistoiese

PISTOIA. Lavori conclusi per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per il ripristino dello scivolo danneggiato posto immediatamente a valle della briglia sul Torrente Ombrone, all’altezza dell’ex cartiera di San Felice, in Comune di Pistoia.

L’intervento, autorizzato dall’Ufficio Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana e finanziato completamente con le risorse derivanti dal contributo di bonifica per un importo complessivo totale di circa 55 mila euro si è recentemente concluso andando a risolvere una condizione di criticità idraulica individuata nei mesi scorsi.

Nello specifico si è provveduto alla completa demolizione dello scivolo in calcestruzzo danneggiato e alla successiva ricostruzione dello stesso mediante massi ciclopici di scogliera, opportunamente intasati sempre con calcestruzzo; è stata inoltre realizzata una scogliera di protezione e di raccordo tra la scarpata in destra idraulica e la briglia stessa nel tratto immediatamente a monte, oltre infine ad aver ricentrato il fondo alveo al fine di garantire il regolare deflusso della corrente.

“Un altro piccolo ma importante intervento di manutenzione incidentale tipicamente condotto dal nostro personale tecnico – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino – di questo tipo di interventi di riparazione ne facciamo centinaia ogni anno su tutto il comprensorio, andando ad attuare concretamente, a differenza di tanti discorsi che si sentono in giro, i concetti di manutenzione e di prevenzione in materia di difesa del suolo”.

