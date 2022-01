omelie. LA STOLA NERA DI DON CRISTOFORO

Don Cristoforo Dabrowsky è conosciuto per la sua più solida ortodossia della Fede e infatti, ha svolto una dura ma apprezzata omelia, presentandosi con una insolita stola nera, attestante il profondo lutto dell’assemblea

MONTALE — AGLIANA. L’omelia al funerale di Emanuele Giacomelli è stata certamente non convenzionale, per onorare la figura di chi, appunto, aveva fatto della non convenzionalità uno stile di vita straordinario, perché ispirato concretamente in Cristo.

Un’omelia molto cruda per i suoi contenuti che, a nostro parere (anche la nostra è una testata non convenzionale), è stata rilevante per il suo indubbio interesse pubblico: in molti hanno pensato che poteva averla scritta proprio Emanuele, richiamandovi spesso le parole di concretezza, coerenza e integrità morale.

La stola nera indossata dal presbitero polacco sulla casula bianca è stata molto eloquente nella scenografia dell’ambone, per come affermava visivamente, il più profondo lutto della comunità: basta con i mezzi termini – ha detto il prete con tòni perentori –, basta con gli eufemismi e le sfumature, per descrivere gli stati dell’animo con false apparenze e ingannevoli reticenze.

Basta di sentir dire era un uomo buono, generalizzando su categorie di qualità approssimative e suggestionanti, care alla cultura politically correct e per questo valide per chiunque e in qualunque posto e tempo.

Che cosa vuole dire un uomo buono ha chiesto il prete polacco?

Di Emanuele – ha spiegato Don Cristoforo – posso dire con certezza delle sue azioni di carità, ricordando il luogo, il tempo e il modo, cioè gli episodi esatti, contraddistinti tutti dalla sua disponibilità, fatta consuetudine nei servizi richiesti e prestati per la Parrocchia.

L’affermazione categorica di un lutto grave è utile alla nostra identità cristiana e per ciò non può essere annacquato con la sostituzione concettuale di luoghi e stili di vita che servono a ingannarci, fornendoci distrazioni fittizie ed effimere.

Solo così, la coscienza verrà aperta alla vera esperienza cristiana permettendo di fare un confronto onesto sulle diffuse edulcorazioni quotidiane delle cose più scomode o sgradite, prima su tutte appunto, la paura della morte, una esperienza incontrollabile e per questo esclusa da ogni spazio mentale o sociale e culturale.

Non è scorretto dire, che Don Cristoforo ha fustigato l’assemblea dei fedeli in richiamo a chiari elementi dottrinali che erano cari al compianto Emanuele, del quale si è detto impropriamente che faceva catechismo, mentre in realtà esponeva concetti dottrinali e sapienzali che erano propri delle competenze di un esperto teologo, non di un semplice autista o mago giocoliere. Argomenti precisi che, per Emanuele, sgorgavano spontaneamente dal suo animo, dal cuore e per questo veri, dimostrati dalla esperienza testimoniata ogni giorno.

L’omelia è stata profonda e intensa, scuotendo i sentimenti di tutti che, comunque, hanno subito compreso l’adeguatezza dei suoi contenuti

. Il prete ha concluso con una riflessione di grande effetto monitorio per l’assemblea: “se non andrà Emanuele, in Paradiso, chi di noi potrà andarci?”

Alessandro Romiti

