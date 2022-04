ONDA ETICA: SIAMO DISPONIBILI AD UN CONFRONTO CON IL CANDIDATO SINDACO DEL PD FRATONI

Sarà l’occasione per chiedere chiarimenti su tutta una serie di questioni sollevate nell’incontro al Circolo Arci di Torbecchia

PISTOIA. La sera del 23 aprile, letto il volantino d’invito del PD distribuito nei giorni scorsi nel paese di Torbecchia, come Onda Etica abbiamo assistito al confronto con i cittadini della candidata a sindaco del PD Federica Fratoni presso il circolo Arci di Torbecchia, utile ad evidenziare le problematiche della zona.

Alla sola presenza della sua coalizione, sono state toccate varie tematiche:

– Fratoni ha sostenuto che i servizi (gas, energia, acqua, rifiuti) offerti dalle partecipate, sono sempre più lontani dai cittadini.

Noi dunque ci chiediamo: perché la candidata ed il suo partito hanno deciso in sede regionale di sostenere la costituzione di una Holding dei servizi e di quotarla in borsa?

Fratoni pensa davvero così di riavvicinare la distribuzione di acqua, gas, energia e rifiuti agli utenti, non garantendo più gli utili ai comuni e facendo arricchire le società a danno dei cittadini?

– Fratoni ha sostenuto di voler riqualificare i campi sportivi del Legno Rosso e di Pistoia Ovest.

Onda Etica nutre dubbi sul fatto che la candidata sia a conoscenza delle problematiche legate a quest’ultima area.

– Fratoni ha sostenuto che l’attuale amministrazione non parla con le rappresentanze di Hitachi.

Noi ci chiediamo come mai, nonostante l’incapacità di questa maggioranza, il partito della candidata Fratoni, che ha contribuito alla vendita di tale azienda, non si è fatto promotore di tale iniziativa, proprio per sostenere il bene della città?

Infine, la candidata a sindaco del PD ha fatto riferimento alla nostra candidata Samuela Breschi di Onda Etica esprimendo la volontà di un confronto su alcune tematiche sulle quali lavoriamo da molti anni e abbiamo particolarmente a cuore.

Onda Etica è disponibile ad un incontro con Fratoni con modalità, tempi, luogo e data da definire con precisione e preventivamente.

Onda Etica