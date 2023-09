OPEN DAY ALL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI PISTOIA

Sabato 9 settembre 2023 alle ore 11 sarà presentato il progetto “Guerra aerea a Pistoia” e il podcast “Cupe Vampe, 1943, bombardamenti su Pistoia”

PISTOIA. Sabato 9 settembre 2023 alle ore 11:00 presso l’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, viale Petrocchi 159 Pistoia sarà presentato il progetto “Guerra aerea a Pistoia. Le fonti orali per lo studio dei bombardamenti alleati” e il podcast “Cupe Vampe. 1943, bombardamenti su Pistoia. Le voci dei testimoni”.

Nell’occasione la sede dell’Istituto sarà aperta al pubblico con visite guidate in biblioteca e in archivio. Agli ospiti sarà offerto un piccolo buffet.

In apertura verrà ricordato il nostro ex presidente Roberto Barontini, a un anno dalla sua scomparsa.

Coordina: Matteo Grasso (Direttore ISRPT)

Interventi di: Alessandro Pesaro (University of Lincoln), Ilaria Cordovani (curatrice del progetto “Guerra aerea a Pistoia”) e Francesca Perugi (curatrice del podcast “Cupe vampe”).

