open day. APERTURA STRAORDINARIA DELL’UFFICIO PASSAPORTI

Ogni mercoledì a partire dal 1° febbraio presso la Questura saranno raccolte le istanze di rilascio o rinnovo. Ma occorrerà prendere il numero tra le 8 e le 8,30

PRATO. In considerazione del notevole incremento delle richieste di rilascio o rinnovo di passaporto da parte dell’utenza e alle difficoltà connesse alle prenotazioni degli appuntamenti sull’apposita agenda “on line”, la Questura di Prato effettuerà ogni mercoledì a partire dal 1° febbraio p.v., dalle ore 08.30 alle ore 13.30, delle giornate “open day”, consistenti in aperture straordinarie al pubblico per la ricezione delle istanze di rilascio o rinnovo del passaporto.

Il personale addetto provvederà dalle ore 08.00 e fino alle ore 08.30 alla distribuzione di 30 numeri agli utenti che si presenteranno entro tale orario portando a seguito tutta la documentazione completa come indicata dal sito della Polizia di Stato.

Presso il medesimo ufficio, durante gli orari di apertura al pubblico, consultabili su questo sito istituzionale, è aperto uno sportello per la trattazione di pratiche urgenti. Queste dovranno essere opportunamente documentate e relative ad impegni improcrastinabili.

[questura di prato]