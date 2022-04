OPEN WEEK ANCHE NEL PADULE DI FUCECCHIO

Visite guidate, aperture del Centro Visite di Castelmartini e dell’osservatorio

PISTOIA. La quinta edizione di Open Week della Valdinievole propone dal 14 aprile al 1 maggio un calendario di centinaia di eventi culturali, visite guidate e aperture straordinarie nel territorio da Leonardo a Pinocchio (https://www.open-week.it/).

Anche il Centro RDP Padule di Fucecchio offre numerose opportunità nell’area protetta (e dintorni) con aperture del Centro Visite di Castelmartini e dell’osservatorio de Le Morette, in ambedue i casi ad accesso libero senza prenotazione.

Il Centro Visite della riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini, ospita allestimenti permanenti e mostre temporanee: in questo momento sono esposte le mostre “Illusioni nel canneto” ed “Espressioni del Padule”.

Dal Centro Visite si può raggiungere a piedi l’area protetta con un bel percorso panoramico (6 km andata e ritorno), adatto a tutti, che attraversa vari ambienti prima di arrivare al Padule e all’osservatorio de Le Morette.

Nei “chiari” dell’area protetta sono ancora presenti centinaia di anatre in migrazione, ma le coppie di Svasso maggiore danno già spettacolo con le loro danze di corteggiamento e non mancano aironi, ibis, spatole e cavalieri d’Italia.

Il Centro Visite è aperto come di norma tutti i fine settimana e giorni festivi (escluso Pasqua): sabato 16, 23 e 30 aprile ore 14,30-17,30; lunedì 18, domenica 24, lunedì 25 aprile ore 9-12 e 14,30-17,30; domenica 1 maggio ore 9-12 e 15-18.

L’osservatorio faunistico sarà aperto con personale del Centro a disposizione dei visitatori lunedì 18, domenica 24 e lunedì 25 aprile ore 9-12 e 14,30-17,30, domenica 1 maggio ore 9-12 e 15-18; si raccomanda di portare il binocolo!

Le aperture del Centro Visite e dell’osservatorio sono rese possibili dalla disponibilità di personale e collaboratori del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio e dei volontari dell’Associazione Amici del Padule di Fucecchio.

Nell’ambito dell’Open Week il Centro organizza anche escursioni in collaborazione con il Comune di Larciano (venerdì 15 aprile e domenica 1 maggio) e con il Comune e la Pro Loco di Cerreto Guidi (sabato 16 aprile).

Nello stesso periodo il calendario primaverile del Centro prevede anche visite nell’Area Righetti (lunedì 18 e 25 aprile, domenica 1 maggio), al Lago di Sibolla (domenica 24 aprile) e sul Colle di Monsummano (lunedì 25 aprile).

Il programma generale delle visite primaverili è disponibile su www.paduledifucecchio.eu

Per; informazioni e prenotazioni presso il Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it