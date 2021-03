OPERAZIONE ANTIDROGA A QUARRATA, LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO MAZZANTI AI CARABINIERI

“La nostra comunità ha in sè gli anticorpi per individuare e condannare l’illegalità ed il malaffare”

QUARRATA. Il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti esprime la sua soddisfazione per l’operazione antidroga effettuata dai Carabinieri di Pistoia, i quali, grazie all’impiego di più di cento militari ed anche unità cinofile, sono riusciti a far emergere un’ampia rete di spaccio che operava prevalentemente a Quarrata, estendendosi anche verso Pistoia e Prato. Diciannove sono in tutto le persone raggiunte dalle misure di custodia cautelare, che vanno ad aggiungersi alle altre 13 già fermate e accusate di spaccio durante le indagini.

“Voglio esprimere il mio apprezzamento – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – per il lavoro svolto dai Carabinieri di Pistoia ed in particolare dai militari della Stazione di Quarrata che, comandati dal Luogotenente Salvatore Maricchiolo, sono riusciti a compiere questa importantissima operazione antidroga.

Da quanto ho appreso, si è trattato di un lavoro investigativo molto complesso, durato mesi e costituito da pedinamenti, osservazioni e qualcosa come ventimila conversazioni telefoniche intercettate. Sul nostro territorio le zone maggiormente coinvolte da questa attività di spaccio fortunatamente bloccata dai Carabinieri erano prevalentemente piazza Aldo Moro ed alcuni tratti della pista ciclo-pedonale lungofermulla, luoghi centrali e molto frequentati anche da famiglie e dagli studenti delle numerose scuole presenti nelle vicinanze.

Un’attività costante di spaccio svolta in queste zone, quindi, era estremamente pericolosa perché poteva andare ad intercettare fasce di popolazione che, da questo punto di vista, possono risultare più fragili, come i giovani e gli adolescenti. Mi ha fatto piacere apprendere che uno spunto investigativo sia stato offerto ai militari dell’Arma anche da segnalazioni di cittadini, poiché ciò significa che la nostra comunità ha in sé gli anticorpi per individuare e condannare l’illegalità ed il malaffare e che la collaborazione tra società e forze dell’ordine è preziosa e porta sempre a risultati utili per l’intera comunità.

Le mie più sentite congratulazioni, quindi, vanno alla Procura di Pistoia che ha coordinato le indagini e ai Carabinieri che le hanno effettuate, andando a bloccare – speriamo in maniera definitiva – questa rete di spaccio che stava operando nella nostra città”.

[quilici – comune di quarrata]