operazione eVA-ungheria. CONCLUSA L’ESERCITAZIONE “RELENTLESS 2”

Attività a fuoco per i paracadutisti della Brigata paracadutisti del “Nembo” di Pistoia schierati in Ungheria con il personale della “Folgore” di Bracciano

CAMP CROFT-UNGHERIA. Si è conclusa l’esercitazione “Relentless 2” che ha visto i paracadutisti del “Nembo” di Pistoia lavorare in stretta collaborazione con il personale del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” di Bracciano (RM), al fine di implementare le procedure tecniche e tattiche di supporto di fuoco in favore della componente di manovra italiana schierata in Ungheria.

Le operazioni sono state condotte sotto la coordinazione della Compagnia di manovra del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”, con l’obiettivo di testare e migliorare l’interoperabilità tra gli assetti specialistici della componente operativa, attraverso la coordinazione nell’esecuzione delle operazioni.

Il JTAC (Joint Terminal Attack Controller) italiano del “Nembo”, ha coordinato il fuoco degli obici semoventi FH-70 e della componente mortai pesanti 120mm Thomson. A questa prima azione di fuoco è seguito l’intervento dell’areo da combattimento ungherese Saab JAS 39 Gripen.

Durante le operazioni notturne, il nucleo TACP (Tactical Air Control Party) è stato integrato nell’attività tattica offensiva a fuoco del plotone Blindo pesanti “Centauro” del Reggimento Savoia Cavalleria (3°) e ha allestito un posto di osservazione per acquisire la posizione degli obiettivi nemici.

I puntatori infra-rosso delle “Centauro” hanno massimizzato l’efficacia e l’accuratezza del tiro in condizioni di scarsa visibilità.

L’addestramento congiunto di forze italiane e straniere contribuisce a consolidare procedure tecnico tattiche in uso negli eserciti dei Paesi della Nato.

La “Relentless 2” ha consentito l’integrazione del supporto di fuoco per la componente operativa italiana schierata in Ungheria nell’ambito dell’operazione “eVA” (enhanced Vigilance Activity) e ha implementato le capacità delle forze di garantire un’adeguata azione di deterrenza lungo il confine est dell’Alleanza.

[vene – esercito difesa]