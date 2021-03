OPERAZIONE THUNDESTORM, SPACCIO A QUARRATA, CINQUE PERSONE IN CARCERE E 9 AI DOMICILIARI

Le cessioni di hashish e marijuana avvenivano nel centro cittadino

QUARRATA. Oltre 100 carabinieri hanno partecipato all’operazione Thunderstorm, con 20 ordinanze di custodia cautelare per bloccare lo spaccio che partiva da Quarrata ma si ramificava anche nella provincia di Pistoia.

Nello specifico, 5 ordinanze riguardano il carcere, 9 i domiciliari e 6 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Un 32enne di Campi Bisenzio, originario dell’Albania, è stato arrestato in flagranza di reato con mezzo etto di cocaina e mezzo di hashish. Un 28enne marocchino irregolare in Italia ma con domicilio a Prato è stato arrestato inoltre. Con sé aveva quasi mezzo chilo di cocaina. “Una gallina” o “una marmitta” per una dose.

Le indagini erano iniziate dopo un arresto in flagranza che i carabinieri di Quarrata avevano effettuato nel dicembre 2019 in piazza Aldo Moro. Dall’analisi del telefono dell’arrestato erano emerse numerosissime conversazioni e contatti dal contenuto riconducibile alla cessione di droga, elementi che confermavano l’esistenza di una ampia rete di vendita continuativa di sostanze stupefacenti.

Con le intercettazioni telefoniche e ambientali è stato ricostruito il complesso panorama dello spaccio di hashish e marijuana sul territorio della piana pistoiese. Quello che emergeva dalle indagini, che hanno visto i carabinieri analizzare oltre 20.000 telefonate, era l’esistenza di una pluralità di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti che, sebbene non organizzati in una rigida e formale struttura associativa, operavano frequentemente in concorso tra loro, spalleggiandosi e scambiandosi all’occorrenza favori e clienti.

Le cessioni al dettaglio venivano perlopiù effettuate da cittadini italiani, ciascuno dei quali aveva proprie “zone di competenza” e platee di clienti.

All’occorrenza però, quando non potevano soddisfare le richieste degli acquirenti per la momentanea indisponibilità della sostanza, non esitavano ad indirizzarli presso gli altri spacciatori, che a loro volta ricambiavano il favore, in una sorta di equilibrio criminale dove ciascuno degli indagati aveva il proprio sicuro bacino di consumatori interscambiabile però con gli altri.

Le modalità di spaccio risultavano ben collaudate: attraverso telefonate dal contenuto criptico ma evidentemente ben conosciuto dagli interessati, i clienti prenotavano l’acquisto di “una gallina, un caffè, una marmitta” terminologia utilizzata per rendere ben chiaro quantità e tipologia di sostanza richiesta.

Gli appuntamenti venivano poi fissati nel giro di pochi minuti e quasi sempre negli stessi luoghi ovvero: nei giardini pubblici posti tra la via Trieste e piazza Aldo Moro, attigui ad un bar li esistente; vicino alla chiesa di Santa Maria Assunta, nella zona del campo da basket ubicato tra il parcheggio di piazza Berlinguer e la pista ciclabile che costeggia il torrente “Fermulla”; nella piazzetta nota come “il gatto” sempre attigua al torrente indicato; nella zona retrostante la Casa Comunale; sul retro di una tabaccheria, posta lungo via Corrado da Montemagno e, infine, nei giardini pubblici ubicati in via San Lorenzo, confinanti con le scuole medie.

Per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento della droga, i principali fornitori dello spaccio a Quarrata erano cittadini marocchini, principali fornitori di hashish e marijuana ma in alcune occasioni anche di cocaina.

Le misure di custodia eseguite oggi, rappresentano l’atto finale di oltre 7 mesi di intese attività di indagine durante le quali gli uomini dell’arma avevano già tratto in arresto in flagranza di reato 10 individui, sequestrato 15.000 euro in contanti e recuperato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente dalle quali avrebbero potuto essere ricavate circa 12.000 dosi di hashish, 6.000 di marijuana e 500 di cocaina, per un valore complessivo ricavabile dalla vendita al dettaglio di circa 180.000 euro.