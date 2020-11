OPI FIRENZE-PISTOIA: «NESSUNA INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI: VA SEMPLICEMENTE AVANTI L’ITER AVVIATO»

«Si tratta, al contrario, della ripresa della procedura in corso»

PISTOIA— FIRENZE. «L’iter per le elezioni dell’Ordine degli infermieri di Firenze e Pistoia va avanti, in base alla sentenza del Tar, ma non sono mai state indette nuove elezioni. Si tratta, al contrario, della ripresa della procedura in corso».

Lo precisa l’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia in una lettera a firma del vicepresidente David Nucci, inviata alla presidente Fnopi, Barbara Mangiacavalli, in risposto alla richiesta della Fnopi stessa.

«L’Opi Firenze Pistoia – si legge nella lettera — non conferma, ma anzi smentisce in toto, l’interpretazione data della delibera 511/2020 del 9.10.2020 di questo Ordine il quale, con la stessa, non ha affatto ‘proceduto a indire di nuovo le elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine e riconvocare l’Assemblea degli iscritti ai sensi della normativa vigente’; la ripetizione nell’oggetto della formulazione di cui alla precedente delibera 430/2020 ha lo scopo di dare continuità alla stessa.

Con tale delibera 511/2020 infatti questo Ordine ha inteso e voluto, dopo l’emissione del Decreto Presidenziale del Tar della Toscana che sospendeva le operazioni elettorali ed in attuazione dello stesso, provvedere allo ‘spostamento delle date di convocazione delle elezioni riportate nella delibera 430/2020 a data successiva alla discussione collegiale dell’istanza cautelare al TAR fissata per il successivo 20.10.2020 pur non facendo venire meno — in attesa delle determinazioni del Giudice Amministrativo — la fase di presentazione delle candidature e delle liste oggetto del contenzioso allora in essere e quindi all’epoca ancora sub iudice’.

Ciò è quanto affermato formalmente da questo Ordine nella delibera 516/2020 del 28.10.2020. Ad ulteriore conferma di tutto ciò si rappresenta peraltro che mai questo Ordine ha provveduto ad annullare la fase di presentazione delle liste e di ammissione delle stesse (già conclusa); che anzi questo Ordine ha difeso l’operato del Delegato che ha seguito tale fase costituendosi nel giudizio davanti al TAR Toscana che poi si è concluso con la sentenza 1245/2020; che mai questo ordine ha riaperto e/o indicato termini nuovi per la presentazione delle liste».

[Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT]