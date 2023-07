ORARI ESTIVI DEGLI UFFICI E DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI

Ecco nel dettaglio le variazioni previste nei mesi di luglio e agosto

PISTOIA. Nel periodo estivo, alcuni uffici e servizi del Comune di Pistoia variano l’orario di apertura al pubblico.

Biblioteca Forteguerriana, Biblioteca San Giorgio e Archivio storico saranno chiusi al pubblico da lunedì 14 a sabato 19 agosto. Nei giorni di sabato 29 luglio, 5 e 12 agosto, per la San Giorgio è prevista l’apertura ridotta, dalle 9 alle 13.30.

Da martedì 18 luglio e per tutto il mese di agosto, l’ufficio relazioni con il pubblico di piazza del Duomo sospenderà l’apertura pomeridiana del martedì e giovedì.

Gli uffici del servizio Educazione e istruzione saranno chiusi al pubblico il pomeriggio di giovedì 27 luglio, per l’intera giornata di mercoledì 16 agosto, e poi il martedì e giovedì pomeriggio dal primo al 24 agosto compreso. Invariato l’orario di apertura del lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30. L’orario ordinario sarà ripristinato il 28 agosto.

Gli uffici Entrate di via XXVII aprile e Politiche sociali di via Capitini rimarranno chiusi per l’intera giornata di lunedì 24 luglio, e il martedì e giovedì pomeriggio dal 18 luglio fino al 31 agosto.

Nel mese di agosto, l’ufficio economato sarà aperto la mattina dalle 9 alle 12.30 su appuntamento (contattare i numeri 0573 371481, 0573 371028); lunedì 24 luglio rimarrà chiuso.

Nel mese di agosto, la segreteria generale sarà chiusa il martedì e giovedì pomeriggio.

Da martedì 18 luglio al 31 agosto, l’ufficio Pratiche edilizie sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Il ricevimento telefonico è previsto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.

Gli uffici Gestione del Regolamento urbanistico e dei contributi, da martedì 18 luglio al 31 agosto rispetteranno il seguente orario: mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Per il ricevimento, contattare per mail i referenti.

Lo sportello anagrafico di via Santa sarà chiuso nella giornata di sabato dal 3 al 26 agosto compreso.

Lunedì 14 agosto saranno chiusi tutti gli uffici comunali, esclusi i servizi minimi essenziali, quelli della Polizia Municipale e i servizi essenziali di pronta reperibilità e di Stato civile.

[comune di pistoia]