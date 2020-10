orate, datteri di mare, branzini & misericordes. LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ROMPE CON BENEVENTO. LA STORIOGRAFIA MARXISTA HA SEMPRE DETTO CHE LA STORIA SI MUOVE SOLO PER I QUATTRINI: HA RAGIONE O NO?

Il consiglio sembra muoversi oramai con molte approssimazioni e anomalie in difetto anche del rispetto dello statuto: roba che viene contestata da più consiglieri e sulla quale siamo pronti a tenervi informati

BENEVENTO-FIRENZE. La Misericordia di Benevento non le manda a dire dietro al presidente Trucchi e resta da chiedersi come sia stato possibile che la confederazione non abbia saputo gestire la serie di controversie incardinate, disinnescando i giudizi a catena che la hanno coinvolta in risarcimenti consistenti, non solo giudiziari, ma anche stragiudiziali, tuttora da onorare.

Si parla principalmente della progettazione dell’appalto per la gestione del 118 nel territorio di Benevento: roba da diversi milioni euro e di “Tfr dei dipendenti”.

Dov’erano i correttori morali e i probiviri, ma anche i… saggi? Nessuno ha davvero potuto fare delle manovre di riflessione/mediazione per evitare queste pesanti ripercussioni giudiziarie che formano un volume di quasi mezzo milione di euro di risarcimenti?

Si tratta evidentemente di cariche onorifiche vuote di qualunque capacità esecutiva, veri e propri gusci di cicala, o di sindacato tra le parti, come si dimostrò nella Misericordia di Agliana governata dall’Artioli (era il 2013) con la vertenza dei coniugi Vagnozzi-Signori?

Il 17 ottobre, il Consiglio Nazionale dovrebbe riunirsi per adottare e approvare il bilancio 2019, ma anche per apportare delle sensibili variazioni allo statuto; novità che dovrebbero servire a disinnescare eventuali commissariamenti prefettizi del “movimento” (così lo chiama il colonnello Corsinovi).

Il consiglio sembra muoversi oramai con molte approssimazioni e anomalie in difetto anche del rispetto dello statuto: roba che viene contestata da più consiglieri e sulla quale siamo pronti a tenervi informati.

Oggi vogliamo esimerci dalle valutazioni dei contenuti delle missive che riportiamo integralmente, tali e quali, chiedendo solo a Trucchi se davvero, dietro a questa penosa controversia tra la madre fiorentina e le figlie beneventane, non ci sia principalmente una banale serie di ragioni economiche, ovvero il solito puzzolentissimo sterco del diavolo, il vile denaro, assai caro – anche – al cardinale Becciu e alla signora Marogna.



Se ciò è vero, si presenta nuovamente l’anomalia di un’organizzazione del terzo settore che – e non lo diciamo noi, ma qualche vescovo imbarazzato – vede le Misericordie viaggiare sulle ruote del business e nient’affatto su quelle del Vangelo, conun Consiglio Nazionale autoreferenziale e arrogante, sbranato da lotte intestine spietate, come sembrano mostrare le cronache e le testimonianze di alcuni dissidenti e indignati.

Gli appelli all’unità e alla compattezza, lanciati dal presidente Trucchi, sembrano una fatale e retorica dimostrazione di una sostanziale impotenza gestionale del movimento, oramai ripiegato su se stesso e sui propri debiti, che si aggirerebbero sui tre milioni di euro.

Prossimamente pubblicheremo altre lettere di protesta e denuncia, che cercheremo di accompagnare con il verbale dei lavori del Consiglio Nazionale.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]