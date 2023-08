original sin. ECCO IL ‘MODUS OPERANDI’ DELLA GIUSTIZIA PISTOIESE TERZA & IMPARZIALE

I mali dell’Italia non sono né l’invasione dell’Africa né gli stupri né i furti, o le rapine e le violenze. Tutto questo non è la causa: è l’effetto della distrofia cerebrale dei democratici d’Italia, nostri curatori contro i pericoli del Covid 19

Il potere, proprio in quanto tale, crede di essere onnipotente ed eterno

LEX, PERCHÉ NESSUNO CI CONVINCE

DIMOSTRANDOCI CHE PISTOIA È UN EDEN?

In malagiustizia-pistoia. il libro di piero tony sembra scritto per i casi di “linea libera” Alessandro Romiti riflette e commenta sulle disavventure che sono toccate a noi e al nostro scomodo giornale on line. Ma meglio odiati da molti perché diciamo la verità, piuttosto che proni alle arroganze del potere che pretende di conservare se stesso a danno della «gente comune» (cito da Tom Col); la quale non ha sufficienti «prossimità sociali» da poter sfruttare a suo esclusivo vantaggio. A ottobre-novembre 2019 iniziai una crociata contro la stupidità furiosa di un sindaco incolto e rozzo come Marco Mazzanti; neghittoso e incapace; superbioso (i luccianesi dicono così) del suo essere di sinistra, ma soprattutto oggetto di «menamento per il naso» da parte di chiunque ne sapesse una o due in più di lui. Mi spiego meglio. Inchiodato alla croce del malcostume del suo adoratissimo Pd, prima il Mazzanti (a lungo assessore ai lavori pubblici di quel boscabbaccano che è diventato Quarrata) ha soggiaciuto all’affarismo della scomparsa Dc, tutta rappresentata dai sistemàti ex-democristiani del prima 1975 (inversione di amministrazione Amadori-Caramelli, Dc-Pci); e poi, a testa bassa, ha operato a favore del suo partito, accogliendo acriticamente, fra i suoi dirigenti, il super-tecnico ingegner Iuri Gelli: non perché fosse un genio (il Mazzanti non era in grado più di me di poterlo capire, vista la sua e la mia preparazione carente sotto il profilo tecnico), ma solo perché quel Gelli lì era cognato del segretario Pd della Toscana, ex sindaco di Vinci. Alla faccia della meritocrazia della sinistra in cui era cresciuto e si era affermato anche un venditore di morte (e di fuffa) come Massino D’Alema.

In precedenza costui-Mazzanti era in mano a gente come il geometra Franco Fabbri – l’uomo del rilascio condoni sulla fiducia –; o anche altri campioncini di razza come un capo-vigile quale Oliviero Billi (sempre dalla parte dei protetti) o Giorgio Innocenti o Fiorello Gori, che è poi stato (dopo la pensione) anche al servizio di sua maestà burràkika e non solo. Sempre e solo – se si va a vedere – per puri scopi e interessi personali.

Preso per il naso dai soliti suddetti, una volta diventato sindaco, il signor Okkióne ha messo alla greppia dei lavori pubblici una emerita nullità come l’uomo ragno Gabriele Romiti. Tutti bravi ragazzi, ma in quel “bravi ragazzi” c’è scritto tutto. Mangiano, bevono, consegnano diplomini alla cittadinanza, e lasciano che la barca vada, senza pensare tanto.

Non per nulla il Montalbano, area a vincoli di ogni genere, è diventata una selva di sbarre, catene, cancelli, violazioni del diritto pubblico e demaniale: perché ognuno che ha potuto – anche e soprattutto a danno degli altri –, ha fatto come ha voluto senza problemi. Bastava pagare – non solo le tasse di legge, ma forse (perché non fare come Andreotti?) anche altro.

È stato inutile presentare a tutti, anche su queste pagine (dall’inaffidabile luogotenente Salvatore Maricchiolo, alla inaffidabilissimo Comune di Quarrata e poi alla inesistente/inconsistente procura della repubblica di Pistoia) testi di legge, regolamenti comunali in vigore, giurisprudenza amministrativa costante e inconfutabile.

Non solo gente discutibile come un ragioniere, Romolo Perrozzi, che si spacciava per dottore senza esserlo; ma anche piccoli trafficatori locali, con agriturismi o tanta voglia di fare quel che volevano, hanno potuto vivere e proliferare a mo’ di metàstasi laddove i diritti erano collettivi e inalienabili.

Tutto questo anche se, a detta di un sostituto non certo esempio di illuminato del diritto, Giuseppe Grieco, coadiuvato da un magistrato infedele alla Costituzione – Claudio Curreli – ha sostenuto la tesi che le violazioni dei vincoli protezionistico-paesaggistici del Montalbano, non erano “materia di interesse pubblico” ma solo privato. Gli faceva comodo vendicarsi su di me, unico giornalista di Pistoia e dintorni che aveva disobbedito ai suoi ordini (peraltro impartiti da un procuratore sfiduciato dallo stesso Csm, Renzo Dell’Anno): gli ordini dati alla stampa di non parlare assolutamente del processo del luogotenente Sandro Mancini.

Più volte – durante il ridicolo maxiprocesso politico a firma Gaspari – ho pensato che Curreli e/o sua moglie, Nicoletta Maria Caterina Curci, conoscessero il non-dottor Perrozzi, vista l’inistenza ossessivo-compulsiva con cui gli interessi privati di costuti sono stati tutelati oltre ogni ragionevole norma di diritto a spregio delle regole dell’ordinamento italiano!

Sono loro – i magistrati della procura pistoiese – che decidono, con sulle spalle una toga che a me personalmente ricorda l’uniforme di Rudolf Höss, chi è che deve vivere e chi invece deve morire: inaudita altera parte.

In più, l’arrivo a Pistoia di un procuratore capo che voleva lavorare per la «gente comune» (ma solo se si chiama Turco o in altro modo a lui grato per «prossimità sociale») non ha favorito certo il recupero del senso dello stato cui sono tenuti solo e sempre i cittadini senza blasone e senza nome, oltre che i generali che, con un libro indigeribile per l’ovvietà della verità, rompono le uova nel paniere a non-presidenti della repubblica i quali – a mio avviso – dovevano già da tempo essere finiti in carcere per continui attentati alla Costituzione.

I mali dell’Italia non sono né l’invasione dell’Africa né gli stupri né i furti, o le rapine e le violenze. Tutto questo non è la causa: è l’effetto della distrofia cerebrale dei democratici d’Italia, nostri curatori anche contro i pericoli del Covid 19.

È, tutto questo, l’effetto di una dissoluzione che la Santa Sinistra e i magistrati additati da Piero Tony nel suo libro, hanno lasciato sobbollire in salsa di conformismo, di cui oggi siamo necessariamente chiamati a subire le dovute e ineluttabili conseguenze.

Complimenti alla politica e ai magistrati politicizzati che, pur in presenza di documenti inoppugnabili, hanno volutamente ignorato il diritto per favorire questo mondo al contrario di cui gli artefici primi sono sono proprio loro!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Parliamoci chiaro: ma i prediletti e i favoriti dal Comune di Quarrata, peraltro favoriti dalla procura di Pistoia, sono proprio convinti di cavarsela con un bel “tutti insieme appassionatamente” come suggerisce il non-presidente Mattarella?