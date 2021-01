OSSIGENIAMO, NELLE FARMACIE COMUNALI PARTE LA CAMPAGNA PER IL CONTROLLO GRATUITO DELL’OSSIGENAZIONE DEL SANGUE

Sono in tutto circa 200 le farmacie comunali associate a Confeservizi Cispel Toscana che aderiscono alla iniziativa.

PISTOIA. A partire da oggi 20 Gennaio e per tutto il mese di Febbraio in tutte le Farmacie Comunali Pistoiesi come in tutte le altre farmacie comunali della regione associate a Cispel Toscana, prende il via la campagna “OSSIGENIAMO mirata alla misurazione gratuita del livello di ossigeno nel sangue a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

I cittadini potranno presentarsi in farmacia e richiedere la misurazione gratuita senza bisogno di appuntamento ma semplicemente rispettando il proprio turno, nel rispetto delle usuali norme anti contagio.

Il valore verrà rilevato in pochi secondi tramite pulsossimetro.



Campagna “OssigeniAmo”: controllo gratuito dell’ossigenazione del sangue presso le 200 Farmacie Comunali associate a Confservizi Cispel Toscana

FIRENZE. “OssigeniAmo” è il nome della campagna di prevenzione, lanciata dalle oltre 200 Farmacie Comunali associate a Confservizi Cispel Toscana, per sensibilizzare i cittadini a monitorare l’ossigenazione del sangue. Una pratica preventiva soprattutto per coloro che necessitano di un controllo continuativo del livello di ossigeno del sangue in quanto già sofferenti di patologie respiratorie come la BPCO, che li espone allo sviluppo di ulteriori complicanze in caso di contagio da virus covid.

A grande richiesta dei cittadini e vista la necessità più volte manifestata dai medici di medicina generale, a partire dai prossimi giorni e per tutto il mese di gennaio e febbraio, le Farmacie Comunali toscane offriranno la possibilità di un controllo gratuito della saturazione del sangue a tutte le persone che ne faranno richiesta, mettendo a disposizione i propri farmacisti per agevolare nella lettura del dato.

L’obiettivo finale di “OssigeniAmo” sarà poi quello di consolidare in via continuativa il servizio, al pari di tutte le altre attività di autoanalisi effettuate dalla farmacia. La misurazione verrà effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio normalmente applicate dalle farmacie per l’erogazione di altri servizi di monitoraggio (es. misurazione della pressione, test autodiagnostici, ecc.).

Alessio Poli, coordinatore Farmacie di Confservizi Cispel Toscana e amministratore unico delle Farmacie Comunali Pistoiesi, commenta così l’avvio della campagna: “Si tratta di un nuovo progetto di prevenzione sviluppato a supporto del servizio sanitario regionale. Un altro tassello verso la trasformazione delle farmacie in punti di riferimento per la fornitura di servizi all’avanguardia a supporto dei percorsi di cura che devono andare ben oltre la mera distribuzione dei farmaci.

La farmacia con l’elevata professionalità dei farmacisti, sempre aggiornati rispetto alle necessità di cura del territorio e vicini alle esigenze delle persone, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, rappresenta sempre di più un presidio irrinunciabile a tutela della popolazione”.

