ottava edizione. LIONS IN PIAZZA A MONTEMURLO

Domenica 16 aprile ritorna la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita

MONTEMURLO. A Montemurlo domenica 16 aprile, dalle ore 9,30 alle 18, ritorna Lions in piazza, la giornata per la prevenzione sanitaria gratuita, giunta quest’anno alla ottava edizione e promossa dai Lions Clubs International – Distretto 108 LA, Lions Club e Leo Club Montemurlo, Lions Club Prato “Curzio Malaparte” con il patrocinio del Comune di Montemurlo.

«Un service che ci fa sentire vicini ai bisogni della nostra comunità – interviene Giulia Marcheschi, presidente del Lions Club Montemurlo – Una giornata che ci consente di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione sanitaria per la lotta a numerose patologie», ma anche «un appuntamento molto atteso da chi, a causa delle crescenti difficoltà economiche, altrimenti non riuscirebbe a effettuare visite una serie di visite specialistiche» aggiunge Paolo Scannerini, presidente del Lions Club “Malaparte”.

Un appuntamento, quindi, che rimette al centro l’importanza della prevenzione sanitaria, dando a tutti l’opportunità di effettuare uno screening completo attraverso visite gratuite.

Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute in un periodo difficile, caratterizzato da rincari e inflazione che purtroppo costringe molte persone a “risparmiare” sulla prevenzione.

«Festa e salute: “Lions in piazza” è una manifestazione che, sotto il segno della prevenzione, sa unire la nostra comunità. – sottolinea il sindaco Simone Calamai – Una giornata che ci ricorda quanto sia importante avere sul territorio servizi socio-sanitari di qualità, come ci ha mostrato il periodo pandemico, e per questo motivo siamo felici di aver ottenuto a Montemurlo la Casa di Comunità»

In campo un centinaio volontari che, tra sabato e domenica, si occuperanno dell’allestimento del campo base con le tende e i cinque moduli abitativi dove troveranno posto gli ambulatori mobili.

Sono, invece, 18 i medici e gli infermieri che metteranno a disposizione della giornata di prevenzione le proprie competenze professionali.

«Alla parrocchia del Sacro Cuore in piazza Contardi sarà allestito il punto ristoro, gestito dal Cisom, per tutti i volontari impegnati a prestare servizio a Lions in piazza. – aggiunge Francesco Messineo, responsabile della logistica per i Lions in piazza — Per tutta la giornata in piazza Costituzione saranno in servizio due ambulanze per gestire eventuali emergenze.

Nel corso delle otto edizioni di Lions in piazza la prevenzione gratuita ha letteralmente salvato la vita a diverse persone: un uomo ha scoperto di avere un infarto in corso, un altro un’importante alterazione dei valori della glicemia, in altri casi ancora è stato scoperto un melanoma, un glaucoma e una patologia ginecologica».

In tutto, durante le otto edizioni di Lions in piazza sono state effettuate oltre 9mila prestazioni sanitarie con una media di 1100 visite sanitarie a giornata. Solo nel corso dell’ultima edizione sono state effettuate 1372 visite gratuite.

Sono 19 le patologie per le quali sarà possibile richiedere una visita medica di prevenzione primaria totalmente gratuita: elettrocardiogramma, ecodoppler ecografia addome, screening nefrologico, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, saturazione, consulenza nutrizionale e posturale, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), controllo dell’udito, odontoiatria per bambini e adulti, ginecologia e urologia.

Novità di quest’anno sono la consulenza chiropratica, l’otorinolaringoiatria e l’endocrinologia.

In piazza della Costituzione, a cura della Misericordia, si potrà partecipare anche ad un corso di primo soccorso Blsd laico di quattro ore (due di parte teorica e due di prove pratiche), durante il quale sarà rilasciato l‘attestato per l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico.

È importante ricordare che gli esami ematici della colesterolemia e del psa si effettuano solo la mattina presso gli ambulatori della Misericordia di Montemurlo; per la colesterolemia è opportuno presentarsi a digiuno. Anche le visite ginecologiche e urologiche si svolgono agli ambulatori della Misericordia. Per effettuare gli esami ematici è necessario presentarsi all’accettazione in piazza Costituzione fin dal primo mattino (l’accettazione apre alle ore 7.30), da qui si sarà accompagnati con delle navette direttamente agli ambulatori della Misericordia per effettuare le visite.

L’accettazione in piazza della Costituzione sarà attiva fin dalle ore 7,30, mentre le visite nelle tende in piazza inizieranno a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 13 e quindi dalle ore 14,30 alle 18.

I PROMOTORI – L’iniziativa è promossa dal Lions Club International – Distretto 108 La Toscana ( Comunità e Salute) e dai Lions Club di Montemurlo, Leo Club Montemurlo con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Hanno inoltre portato il proprio contributo alla riuscita dell’iniziativa il Cisom – Ordine di Malta Italia Corpo italiano di soccorso, Aido Montemurlo, Ananda Guna K9, Farmacom, Piazzini, Confederazione delle Misericordie, ambulatori della Misericordia di Montemurlo impresa sociale, Confraternita della Misericordia di Montemurlo e Oste, Croce D’oro Prato, Centro acustico Buti, Nefro Toscana Onlus, Frates donatori di sangue, Esaote.

[masi —comune di montemurlo]