OVATTONI (FDI): “IL FENOMENO DEI MONOPATTINI ELETTRICI PERSISTE PERICOLOSAMENTE! SERVONO PIÙ CONTROLLI”

“I monopattini sono tra i mezzi più pericolosi in circolazione. Occorrono più controlli per contrastare le guide pericolose e indisciplinate”

PRATO. Come noto i monopattini sono entrati nella circolazione stradale e li vediamo sfrecciare dappertutto: vie pubbliche, piste ciclabili, marciapiedi, aree pedonali ecc. in una sorta di assoluta libertà con conducenti che spesso danno luogo a comportamenti temerari — afferma Patrizia Ovattoni consigliera comunale di Fdi.

Infatti — prosegue Ovattoni — assistiamo in città spesso a situazioni in cui i conducenti viaggiano privi di giubbini catarifrangenti, senza casco (i minori), trasportando altri passeggeri e contromano. C’è più di qualcuno che lo considera come una sorta di giocattolo dimenticandosi che si tratta di un mezzo di trasporto a tutti gli effetti che va guidato con la stessa perizia e la stessa osservanza delle regole che dobbiamo utilizzare per tutti gli altri veicoli che circolano.

Quindi — sottolinea il consigliere comunale Fdi — ci vogliono controlli che portino i conducenti a guidare con prudenza e nel pieno rispetto della circolazione stradale in modo tale da evitare sinistri, talvolta anche gravi.

Alla luce di ciò, dunque, occorre intervenire tempestivamente e per questo chiedo al sindaco di predisporre appositi servizi con pattuglie della Polizia Municipale che procedano ai controlli affinché si eviti l’utilizzo pericoloso e rischioso e senza precauzioni dei monopattini elettrici — conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere FdI