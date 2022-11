OVATTONI: “IL COMUNE VUOLE SFRATTARE UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ E DIVIDERLA”

Il consigliere di opposizione: “Si tratta di una famiglia in forte stato di difficoltà che ha bisogno di aiuto e non di complicazioni”. Denunciato un grosso degrado agli alloggi di emergenza di Tobbiana

PRATO. La vicenda riguarda una famiglia pratese di tre persone (marito invalido, moglie e un figlio minorenne) ed un cane, attualmente residenti presso gli alloggi di emergenza a Tobbiana -— afferma Patrizia Ovattoni, consigliera d’opposizione.

La famiglia è monoreddito con uno stipendio bassissimo tale da non consentire alla stessa un appartamento in affitto — prosegue la consigliera.

Nonostante ciò il Comune non ne vuole sapere ed intende sfrattarli. E non è tutto! Come soluzione ha proposto di mandare il padre in mezzo di strada nonostante sia invalido, la madre e il figlio in casa famiglia ed il cane presso il canile.

Vista la grave situazione di cui sono stata messa a conoscenza, nella giornata di ieri mi sono recata sul posto per effettuare un sopralluogo dal quale è emerso la presenza di alloggi vuoti lasciati nella piena incuria e degrado; infatti l’area in questione è caratterizzata da rifiuti di ogni genere e dalla presenza di topi.

A fronte di tutto ciò mi chiedo il motivo per cui il Comune anziché sfrattare non si impegna a sistemare gli alloggi vuoti in modo tale da non lasciare le famiglie bisognose in mezzo alla strada — sottolinea Ovattoni.

Intendo, inoltre, avere risposte dal Sindaco in merito al grave degrado che regna presso gli alloggi di emergenza a Tobbiana.

È una vergogna che il Comune lasci nella piena incuria degli stabili che andrebbero regolarmente controllati per le dovute pulizie e la normale manutenzione – conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere Comunale