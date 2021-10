OVATTONI (LEGA), RESTRINGIMENTO STRADE A PRATO: “FILE, SMOG E RITARDI SENZA FINE”

"Numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentano i disagi quotidiani"

PRATO. Come noto da quando si è insediato Biffoni a Prato, sono avviate le scellerate politiche dei restringimenti delle carreggiate in città — afferma il Commissario Provinciale Vicario Patrizia Ovattoni.

Restringimenti che hanno causato e stanno tutt’ora determinando notevoli disagi alla comunità pratese — puntualizza Ovattoni.

L’aumento del traffico — prosegue l’esponente leghista — provoca infatti l’intensificarsi delle polveri sottili che di certo non giova alla salute collettiva, senza considerare il consumo dei carburanti, i ritardi nel trasporto pubblico e l’angoscia di cittadini e commercianti.

Numerose le segnalazioni che ci giungono giornalmente per lamentare il restringimento di Viale Montegrappa, di Viale della Repubblica (zona Buzzi) e del tratto Le Macine — La Querce. In Viale Montegrappa, addirittura, sono stati mal eseguiti anche i lavori. Risulta, infatti, che pur di operare le restrizioni della carreggiata stradale sono stati realizzati stalli per i posteggi molto stretti, inferiori alle misure previste dalla normativa, che costringono in caso di parcheggio ad invadere la carreggiata aumentando ulteriormente i disagi e creando un alto rischio incidenti.

Prato — sottolinea Ovattoni— non è una città ancora pronta ai restringimenti delle carreggiate. La giunta comunale vuole ispirarsi ai Paesi del nord Europa dimenticandosi però che occorrono determinate condizioni prima di apportare certi cambiamenti.

Presenterò un’interrogazione in merito per capire fino a che punto, questa amministrazione, intende rovinare, deturpare e inquinare la nostra città — conclude la nota del Commissario Vicario Patrizia Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere Comunale Lega

Commissario Provinciale Vicario Lega