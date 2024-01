p.carp. IL MONDO È IN FIAMME E LA SOLUZIONE È UNA

Giovedì 25 gennaio alle ore 17 al Circolo Garibaldi di Pistoia un dibattito sulla situazione politica internazionale, nazionale e locale

PISTOIA. In tutto il mondo le masse popolari sono in fermento. Per mettere un freno agli effetti nefasti verso cui il sistema sociale capitalista sta portando il mondo intero agli operai e alle masse popolari servono centri autorevoli che promuovano la loro mobilitazione, la loro organizzazione. Centri capaci di rafforzarli e portarli a vincere, per far prendere loro in mano il proprio destino!

Questo oggi è il compito a cui i comunisti nel nostro paese devono assolvere.

Di questo ne parleremo giovedì 25 gennaio alle ore 17:00 presso il circolo Garibaldi a Pistoia.

[boeri —partito dei carc]