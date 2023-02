PACCHETTO SCUOLA, PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

L’elenco è pubblicato sul sito del Comune

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria dei beneficiari (determinazione dirigenziale n. 132 del 1° febbraio 2023) che hanno diritto al contributo Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2022/2023.

L’elenco è pubblicato sul sito del Comune nell’area tematica Educazione, Diritto allo studio, nel box Pacchetto scuola (http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/diritto-allo-studio/pacchetto-scuola).

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i beneficiari sono individuabili attraverso il numero di protocollo ricevuto al momento dell’inserimento della domanda online.

La liquidazione del beneficio avverrà a seguito dell’approvazione del bilancio comunale, nel mese di febbraio.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici del servizio educazione in via dei Pappagalli 29, chiamare il numero 0573 371821 o scrivere all’indirizzo a.mearelli@comune.pistoia.it.

